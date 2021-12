LIVE – BOLLETTINO oggi | martedì 28 dicembre | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di martedì 28 dicembre 2021) Lacon i dati delCovid per la giornata di, lunedì 27. La variante Omicron sta creando più di qualche disagio sul territorio nazionale, con moltiderivati da essa e nuovo timore per l’ondata attuale di Coronavirus. Significativo dunque considerare i dati relativi all’impatto effettivo del virus pandemico in Italia, così da poter arrivare a conclusioni circa la situazione nostrana. Sportface.it vi proporrà i numeri ufficiali in tempo reale, con aggiornamenti di seguito riportati nel corso della giornata odierna. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI: in aggiornamento DATI NAZIONALI DI IERI: 30.810 nuovi ...

Advertising

andreastoolbox : Coronavirus in Italia e nel mondo: news e bollettino casi Covid di oggi 28 dicembre. LIVE - SkyTG24 : #Covid19, ultime news. Ipotesi quarantena breve, il governo convoca il Cts per domani. LIVE - paolo_r_2012 : Covid, ultime news. La Francia adotta il modello Italia: Super Green Pass dal 15 gennaio | Sky TG24 - bizcommunityit : Covid Italia, oggi 30.810 contagi e 142 morti. Mercoledì si decide su riduzione della quarantena ai vaccinati: ulti… - bizcommunityit : Covid, news di oggi. Bollettino: 30.810 contagi e 142 morti, tasso di positività 9%. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE BOLLETTINO

Due milioni e mezzo di persone in isolamento per contatti con positivi. Governo e Regioni ipotizzano un accorciamento della quarantena per evitare la paralisi delle attività. Nelle ultime 24 ore oltre ...Una volta terminato, raccomandati altri cinque giorni con la mascherina quando si è vicino ad altre persone. La Francia, intanto, adotta il modello Italia: Super Green Pass dal 15 gennaio per ...La diretta live del bollettino di oggi, martedì 28 dicembre: dati aggiornati su contagi, morti e guariti sul territorio nazionale regione per regione ...Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, martedì 28 dicembre ...