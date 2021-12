LIVE Biathlon, World Team Challenge 2021 in DIRETTA: Austria davanti, Italia in rimonta da dietro! (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22 Bravo Hofer che riesce a non sbagliare! Italia non lontana dalla terza posizione adesso occupata dalla Finlandia. 19.21 Zero trovato da Leitner, mentre sbaglia Lesser per la prima volta! A breve sparerà anche Hofer. 19.20 Austria davanti alla Germania che paga 11 secondi dalla testa. Quinta posizione per l’Italia a 48 secondi. 19.19 BENE WIERER! L’azzurra può recuperare tantissime posizioni! 19.18 Primo errore della Germania! Hettich sbaglia in piedi, mentre Hauser è perfetta! 19.17 Hettich intanto sta perdendo tantissimo da Hauser e Eder! La Russia e l’Ucraina invece sono sensibilmente indietro ora dopo questa “fermata”. 19.16 Attenzione, si ferma la Russia! Il giudice di gara ferma anche l’Ucraina probabilmente per falsa partenza dal ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.22 Bravo Hofer che riesce a non sbagliare!non lontana dalla terza posizione adesso occupata dalla Finlandia. 19.21 Zero trovato da Leitner, mentre sbaglia Lesser per la prima volta! A breve sparerà anche Hofer. 19.20alla Germania che paga 11 secondi dalla testa. Quinta posizione per l’a 48 secondi. 19.19 BENE WIERER! L’azzurra può recuperare tantissime posizioni! 19.18 Primo errore della Germania! Hettich sbaglia in piedi, mentre Hauser è perfetta! 19.17 Hettich intanto sta perdendo tantissimo da Hauser e Eder! La Russia e l’Ucraina invece sono sensibilmente indietro ora dopo questa “fermata”. 19.16 Attenzione, si ferma la Russia! Il giudice di gara ferma anche l’Ucraina probabilmente per falsa partenza dal ...

