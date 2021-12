LIVE Biathlon, World Team Challenge 2021 in DIRETTA: Austria davanti con margine, l’Italia cerca la rimonta per il podio! (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.33 Disastrosa Hettich: tre errori. Davidova approfitta con lo zero e si issa in seconda posizione. 19.32 Poligono perfetto di Hauser! Austria sempre più vicina al trionfo. 19.31 Quinta posizione per l’Italia che è staccata di venti secondi dal podio. 19.30 Grandi sessioni di tiro anche per Krcmar ed Eliseev. Bravo anche Hofer a trovare lo zero, seppur più lento degli altri. 19.29 Errore sull’ultimo bersaglio per Lesser che aveva fatto una serie pazzesca! 19.28 Un errore per Leitner che lascia uno spiraglio. 19.27 Austria che ha un vantaggio di 35 secondi sulla Germania. Davvero difficile adesso andare a scalfire la leadership. 19.26 Bene anche Hettich che è stata anche rapida. Errore sull’ultimo per Wierer che sarà davanti a Eder, ma dietro ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.33 Disastrosa Hettich: tre errori. Davidova approfitta con lo zero e si issa in seconda posizione. 19.32 Poligono perfetto di Hauser!sempre più vicina al trionfo. 19.31 Quinta posizione perche è staccata di venti secondi dal podio. 19.30 Grandi sessioni di tiro anche per Krcmar ed Eliseev. Bravo anche Hofer a trovare lo zero, seppur più lento degli altri. 19.29 Errore sull’ultimo bersaglio per Lesser che aveva fatto una serie pazzesca! 19.28 Un errore per Leitner che lascia uno spiraglio. 19.27che ha un vantaggio di 35 secondi sulla Germania. Davvero difficile adesso andare a scalfire la leadership. 19.26 Bene anche Hettich che è stata anche rapida. Errore sull’ultimo per Wierer che saràa Eder, ma dietro ...

