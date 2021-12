Litorale Romano, nascondeva oltre 1,5 quintali di fuochi d’artificio: denunciato 30enne (Di martedì 28 dicembre 2021) Si intensificano in queste ore che precedono la fine dell’anno, i controlli dei Carabinieri a Roma e Provincia volti al contrasto della detenzione e della vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirotecnici pericolosi onde prevenire gravi incidenti. I Carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno denunciato in stato di libertà un 30enne, già noto alle forze dell’ordine in quanto attualmente sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, ipotizzando per lui i reati di detenzione abusiva ed omessa denuncia di materiale esplodente. nascondeva 1,5 quintali di fuochi d’artificio I Carabinieri, nel corso di servizi volti a garantire a tutta la cittadinanza la possibilità di trascorrere la fine dell’anno in serenità, hanno eseguito un capillare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021) Si intensificano in queste ore che precedono la fine dell’anno, i controlli dei Carabinieri a Roma e Provincia volti al contrasto della detenzione e della vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirotecnici pericolosi onde prevenire gravi incidenti. I Carabinieri della Stazione di Santa Marinella hannoin stato di libertà un, già noto alle forze dell’ordine in quanto attualmente sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, ipotizzando per lui i reati di detenzione abusiva ed omessa denuncia di materiale esplodente.1,5diI Carabinieri, nel corso di servizi volti a garantire a tutta la cittadinanza la possibilità di trascorrere la fine dell’anno in serenità, hanno eseguito un capillare ...

ilfaroonline : Fregene, si apre un geyser nella Riserva del litorale romano: chiuso viale Viareggio - CorriereCitta : Litorale Romano, nascondeva oltre 1,5 quintali di fuochi d’artificio: denunciato 30enne - canaledieci : Annus horribilis per il turismo e 2022 con molte incognite. La situazione sul litorale romano - diconodioggi : RT @feedbooks_it: L’ammansimento mariano delle tirreniche acque si ripeteva da decenni e per i villeggianti del litorale romano era diventa… - feedbooks_it : L’ammansimento mariano delle tirreniche acque si ripeteva da decenni e per i villeggianti del litorale romano era d… -