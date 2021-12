Lite in condominio, anziano ucciso a colpi di pistola (Di martedì 28 dicembre 2021) Un uomo è stato ucciso nella tarda mattinata di oggi in via Agricola a Monserrato nell'hinterland di Cagliari. La vittima è un anziano di 81 anni, raggiunto da alcuni colpi di pistola. Fermato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Un uomo è statonella tarda mattinata di oggi in via Agricola a Monserrato nell'hinterland di Cagliari. La vittima è undi 81 anni, raggiunto da alcunidi. Fermato ...

