Liga: Rayo Vallecano ha 17 positivi, chiede rinvio con Atletico (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Covid - 19 continua a penalizzare, e non poco, le squadre della Liga. Il Rayo Vallecano, la terza squadra madrilena per importanza, ha chiesto il rinvio del derby del 2 gennaio prossimo in ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Covid - 19 continua a penalizzare, e non poco, le squadre della. Il, la terza squadra madrilena per importanza, ha chiesto ildel derby del 2 gennaio prossimo in ...

