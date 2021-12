L’Eredità 28 dicembre 2021 | Caterina alla prima ghigliottina non indovina la parola

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 28 dicembre 2021)puntata dediventa campionessa e raggiunge il gioco finale. La donna – pugliese di stanza in Toscana – s’è trovata quindi a concorrere per 17.500 euro durante ladi quest’oggi. E sono le seguenti le parole scelte dagli autori perre lamisteriosa: Secondo Vendita Fare Economiche Tempo. “Non ho avuto una grossa illuminazione”, ha ammessodi girare lascelta che è stata: Prezioso. Unache si confa con Tempo e – di conseguenza – con Secondo ma in qualche forma anche con la Vendita di un Prezioso e Fare il Prezioso. Ma non è Prezioso lascelta dagli autori. Lascelta ...