Leicester-Liverpool: Salah sbaglia il calcio di rigore e sulla respinta prende la traversa (VIDEO) (Di martedì 28 dicembre 2021) Succede di tutto al 16? di Leicester-Liverpool, sfida valida per la ventesima giornata della Premier League 2021/2022. Mohamed Salah viene messo giù in area dal goffo intervento di Ndidi e l'arbitro fischia giustamente il penalty. Il campione egiziano, però, si fa ipnotizzare da Schmeichel, che si tuffa dalla parte giusta e respinge il tiro dell'attaccante dei Reds. Quest'ultimo sulla respinta avrebbe l'occasione di ribadire il pallone in rete ma di testa colpisce clamorosamente la traversa a porta vuota. Di seguito il VIDEO dell'episodio. SportFace.

