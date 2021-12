Leicester-Liverpool, le formazioni ufficiali: Vardy contro Salah (Di martedì 28 dicembre 2021) Comincia il girone di ritorno in Premier League: big match della 20^ giornata è la sfida tra Leicester e Liverpool (di seguito le formazioni ufficiali). Le due squadre si ritrovano faccia a faccia dopo meno di una settimana dal confronto nei quarti della Carabao Cup: dopo il 3-3 nei tempi regolamentari, sono stati i Reds ad ottenere la qualificazione vincendo ai rigori. Attualmente le Foxes sono decimo posto in campionato, a sei punti dalla zona Europa, e sono reduci da due sconfitte nelle ultime tre partite con Aston Villa e Manchester City. Il Leicester ha vinto le ultime due partite casalinghe di Premier League segnando otto gol (4-2 contro il Watford, 4-0 contro il Newcastle). Non vince tre gare casalinghe di fila in casa nella competizione da una serie di sette ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 28 dicembre 2021) Comincia il girone di ritorno in Premier League: big match della 20^ giornata è la sfida tra(di seguito le). Le due squadre si ritrovano faccia a faccia dopo meno di una settimana dal confronto nei quarti della Carabao Cup: dopo il 3-3 nei tempi regolamentari, sono stati i Reds ad ottenere la qualificazione vincendo ai rigori. Attualmente le Foxes sono decimo posto in campionato, a sei punti dalla zona Europa, e sono reduci da due sconfitte nelle ultime tre partite con Aston Villa e Manchester City. Ilha vinto le ultime due partite casalinghe di Premier League segnando otto gol (4-2il Watford, 4-0il Newcastle). Non vince tre gare casalinghe di fila in casa nella competizione da una serie di sette ...

