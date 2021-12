Leicester - Liverpool 1 - 0 | gol e highlights

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il meglio della vittoria per 1 - 0 delCity sul: decide Ademola Lookman al 59', Schmeichel para il rigore di Salah.

Il meglio della vittoria per 1 - 0 delCity sul: decide Ademola Lookman al 59', Schmeichel para il rigore di Salah.Trascinato dalle parate (almeno tre decisive) di Schmeichel e dal gol di Lookman, a segno al 14' stappena tre minuti dopo essere entrato al posto di Iheanacho, ilha battuto ilper 1 - 0. I Reds recriminano in particolare sul rigore che Salah si è fatto parare, al 16', da Schmeichel colpendo poi la traversa con un colpo di testa sulla ...Nell’ultima partita odierna della ventesima giornata di Premier League il Liverpool fallisce l’occasione di avvicinarsi al Manchester City capolista. I Reds, che sbagliano anche un rigore con Salah, s ...Al King Power Stadium la squadra di Rodgers si prende la sua rivincita dopo l'eliminazione ai rigori di sei giorni fa in Coppa di Lega.