Leicester-Liverpool 1-0 | analisi tattica e considerazioni

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo essersi già affrontate pochi giorni fa in Carabao Cup,si incontrano nuovamente nella prima giornata di ritorno. Questa volta sono le foxes ad avere la meglio e a imporsi per 1-0, nonostante una squadra fortemente rimaneggiata a causa degli infortuni. Al King Power Stadium i reds trovano la loro seconda sconfitta in Premier e anche la prima partita stagionale senza trovare il gol. Brendan Rodgers può invece godersi il primo successo contro una big, risollevandosi così dal pesante 6-3 subito in casa del City. Vediamo l’diper capire l’andamento della gara, iniziando come sempre dalle formazioni iniziali. I padroni di casa, senza 8 uomini, si dispongono con un 4-3-1-2. Davanti a Schmeichel, la linea difensiva è composta da ...