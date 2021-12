Legge di Bilancio, alla Camera l’esame e la votazione della manovra: la diretta (Di martedì 28 dicembre 2021) alla Camera dei deputati, a partire dalle 14, l’esame e la votazione (non prima delle 18) del disegno di Legge che riguarda il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021)dei deputati, a partire dalle 14,e la(non prima delle 18) del disegno diche riguarda ildi previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : “La pseudo riforma fiscale varata dal governo con la legge Di Bilancio è clamorosamente sbugiardata dall’Ufficio Pa… - elio_vito : Mi spiace ma non parteciperò in Commissione Difesa a questa farsa sulla legge di Bilancio, la più importante dell’a… - borghi_claudio : Stanco rito della forzata approvazione di legge di bilancio su cui la Camera non ha potuto dire ba perché fatta in… - rolandoroccando : RT @borghi_claudio: Stanco rito della forzata approvazione di legge di bilancio su cui la Camera non ha potuto dire ba perché fatta in Sena… - rob_arci : RT @Enrico__Costa: Nella legge di bilancio dello scorso anno fu approvata la mia proposta di rimborso delle Spese Legali agli Assolti. Stan… -