L’economista Clò | “non possiamo fare a meno del gas”

(Di martedì 28 dicembre 2021) La crisi energetica in atto “è anche la conseguenza dei nostri errori e in particolare della totale assenza dell’Europa. Insomma si tratta della cronaca di una morte annunciata. Non bisognava essere dei geni per capire, 6-7 mesi fa, lo tsunami che poi sarebbe arrivato. Non si è voluto capire e mettere in atto le azioni necessarie per attenuare la crisi che arrivava. Una volta accaduta si è cercato di tamponare ex post. Ora si annunceranno nuovamente prezzi dell’elettricità del gas in aumento che stanno diventando sempre più insopportabili per le famiglie e le imprese”. Ad affermarlo è il direttore del trimestrale ‘Energia’ e del blog ‘RivistaEnergia.it’, Alberto Clò denunciando in particolare l’assoluta inerzia dell’Ue mentre il prezzo del gas è alle stelle. A metà del 2020, rilevaconversando con l’Adnkronos, il prezzo del gas “era inferiore ai 2 ...