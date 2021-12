Le scarpe più cool da indossare durante le vacanze di Natale 2021 (Di martedì 28 dicembre 2021) Anche se il giorno di Natale è effettivamente passato, la sua magia continua a riempire le giornate di festa, motivo per cui i fashion addicted necessitano costantemente di una guida per risultare il più glamour possibile. Quali scarpe scegliere è un dilemma che affligge in qualsiasi circostanza, ancor di più durante le feste. Il tutto dipende, come direbbe lo Stregatto in Alice nel paese delle meraviglie, da dove si vuole andare. Ma, nel dubbio, sappiate che le scarpe col tacco sono il jolly di qualsiasi guardaroba. Tra le tendenze più gettonate – merito anche delle passerelle – spiccano le scarpe con platform super accentuato. In questo caso, più alta sarà la base più glamour sarà il risultato del vostro outfit. Potrebbero essere piuttosto difficoltose da indossare, soprattutto se ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 dicembre 2021) Anche se il giorno diè effettivamente passato, la sua magia continua a riempire le giornate di festa, motivo per cui i fashion addicted necessitano costantemente di una guida per risultare il più glamour possibile. Qualiscegliere è un dilemma che affligge in qualsiasi circostanza, ancor di piùle feste. Il tutto dipende, come direbbe lo Stregatto in Alice nel paese delle meraviglie, da dove si vuole andare. Ma, nel dubbio, sappiate che lecol tacco sono il jolly di qualsiasi guardaroba. Tra le tendenze più gettonate – merito anche delle passerelle – spiccano lecon platform super accentuato. In questo caso, più alta sarà la base più glamour sarà il risultato del vostro outfit. Potrebbero essere piuttosto difficoltose da, soprattutto se ...

