Le pagelle dell’Atalanta 2021 | ESTERNI

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 28 dicembre 2021) GOSENS (10) – 32 presenze, 11 goal e 6 assist. Statistiche che dimostrano il perché Robin meriti un 10 in pagella. Velocità, cross, capacità di inserirsi, goal, umiltà e nel tempo libero anche scrittore vista l’uscita del suo libro. L’infortunio riscontrato contro lo Young Boys è stato un duro colpo, e la ricaduta di dicembre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Crotone-Atalanta, 6^ giornata Serie A Infortunio Gosens, ecco i tempi di recupero dell’esterno tedesco 2 ottobre 2016: quell’Atalanta-Napoli che diede inizio al ciclo vincente L’Atalanta-Milan più bello di sempre: la “manita” del 2019 Luca Percassi sui biglietti: “Rivaluteremo i prezzi: all’Atalanta serve il suo pubblico” Colantuono: “Sono pronto per tornare in panchina. L’Atalanta…”