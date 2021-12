Le nuove restrizioni in Francia (Di martedì 28 dicembre 2021) Da gennaio per accedere ai locali pubblici servirà l'equivalente del Green Pass "rafforzato" italiano, tra le altre cose Leggi su ilpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Da gennaio per accedere ai locali pubblici servirà l'equivalente del Green Pass "rafforzato" italiano, tra le altre cose

Advertising

elio_vito : Il governo vara nuove restrizioni per bar, discoteche,palestre, piscine, mostre, musei, centri termali, benessere,… - FrancescoLollo1 : A due anni dall'inizio della pandemia si ipotizzano nuove restrizioni. #Speranza ha fallito, deve dimettersi. - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Il governo ha deciso e non ci sono buone notizie: nuove #restrizioni per #Natale. Ecco quali ?? - cinasil1 : RT @DavPoggi: CINEMA - CROLLO VERTICALE DEGLI INCASSI ALLA VIGILIA DI NATALE: -90% Nella prima giornata caratterizzata dalle nuove restrizi… - fdi_bisceglie : RT @davidegalantino: Tamponi per i vaccinati, super green pass, nuove restrizioni. Quando ammetteranno i loro fallimenti? -