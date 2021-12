Le lacrime di Manila al GF VIP; liti e critiche nella Casa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ieri, martedì 28 dicembre 2021, nella Casa del Grande Fratello VIP, abbiamo assistito alle amare lacrime di Manila Nazzaro. Ma per quale motivo l’ex Miss Italia si è abbandonata al pianto? Dietro ci sarebbero alcune accuse non gradite. Qualcuno avrebbe detto che Manila è la concorrente più falsa mai apparsa nel reality. Piange, la nostra Manila, e poi si confida con Katia Ricciarelli, raccontandole di sentirsi molto delusa. La Nazzaro credeva di aver trovato delle amiche sincere nella Casa del GF VIP e invece ora si accorge di essere circondata da arpie. Katia, ovviamente, non è rimasta insensibile a quel pianto e subito si è scagliata contro Lulù, accusandola di essere una carogna. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ieri, martedì 28 dicembre 2021,del Grande Fratello, abbiamo assistito alle amarediNazzaro. Ma per quale motivo l’ex Miss Italia si è abbandonata al pianto? Dietro ci sarebbero alcune accuse non gradite. Qualcuno avrebbe detto cheè la concorrente più falsa mai apparsa nel reality. Piange, la nostra, e poi si confida con Katia Ricciarelli, raccontandole di sentirsi molto delusa. La Nazzaro credeva di aver trovato delle amiche sinceredel GFe invece ora si accorge di essere circondata da arpie. Katia, ovviamente, non è rimasta insensibile a quel pianto e subito si è scagliata contro Lulù, accusandola di essere una carogna. ...

