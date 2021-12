Le Iene – Il giallo di Ponza: martedì 28 dicembre va in onda su Italia1 lo speciale condotto da Giulio Golia (Di martedì 28 dicembre 2021) martedì 28 dicembre 2021 va in onda un nuovo appuntamento speciale de Le Iene che questa volta cercherà di fare luce sul caso di Gianmarco Pozzi. Il giovane fu trovato morto il 9 agosto 2020 a 28 anni nell’isola di Ponza. Un anno fa perdeva forza la tesi della caduta accidentale: le analisi sul corpo avrebbero evidenziato lesioni non compatibili con la caduta, e che il ragazzo avrebbe riportato prima di morire. In studio a partire dalle ore 21:20 la conduzione spetta alla apprezzata iena Giulio Golia che con la partecipazione di Francesca Di Stefano ripercorrerò i lati oscuri di una vicenda che rimane per nulla chiara. Tutto quello che c’è da sapere sullo speciale Le Iene: il giallo di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 dicembre 2021)282021 va inun nuovo appuntamentode Leche questa volta cercherà di fare luce sul caso di Gianmarco Pozzi. Il giovane fu trovato morto il 9 agosto 2020 a 28 anni nell’isola di. Un anno fa perdeva forza la tesi della caduta accidentale: le analisi sul corpo avrebbero evidenziato lesioni non compatibili con la caduta, e che il ragazzo avrebbe riportato prima di morire. In studio a partire dalle ore 21:20 la conduzione spetta alla apprezzata ienache con la partecipazione di Francesca Di Stefano ripercorrerò i lati oscuri di una vicenda che rimane per nulla chiara. Tutto quello che c’è da sapere sulloLe: ildi ...

