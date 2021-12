Le dieci storie NBA da ricordare del 2021 (Di martedì 28 dicembre 2021) Come si calcola un anno di NBA? Provate a pensarla in questo modo: la Terra ruota intorno al sole a una distanza media di 149 milioni di chilometri, gli stessi 149 milioni che lo scorso settembre i Denver Nuggets hanno garantito a Michael Porter Jr. per i prossimi cinque anni. Questo significa che, dovendo compiere un giro completo, ed essendo sferica (scusa Kyrie!), la Terra ha a disposizione 365 miseri giorni per coprire una distanza di 936 milioni di chilometri, il che equivale ad oltre 700 volte il numero di miglia viaggiate da tutte e trenta le franchigie nel corso dei dodici mesi. Per farcela, non godendo del turbo di De’Aaron Fox, il nostro pianeta deve mantenere una velocità orbitale media di circa 107 mila chilometri orari, pari a quasi 30 km/s, che poi è la stessa velocità con cui Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic devono twittare per poter sperare ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 28 dicembre 2021) Come si calcola un anno di NBA? Provate a pensarla in questo modo: la Terra ruota intorno al sole a una distanza media di 149 milioni di chilometri, gli stessi 149 milioni che lo scorso settembre i Denver Nuggets hanno garantito a Michael Porter Jr. per i prossimi cinque anni. Questo significa che, dovendo compiere un giro completo, ed essendo sferica (scusa Kyrie!), la Terra ha a disposizione 365 miseri giorni per coprire una distanza di 936 milioni di chilometri, il che equivale ad oltre 700 volte il numero di miglia viaggiate da tutte e trenta le franchigie nel corso dei dodici mesi. Per farcela, non godendo del turbo di De’Aaron Fox, il nostro pianeta deve mantenere una velocità orbitale media di circa 107 mila chilometri orari, pari a quasi 30 km/s, che poi è la stessa velocità con cui Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic devono twittare per poter sperare ...

Advertising

eiurco : Buongiorno @teatrodiroma : dieci giorni fa abbiamo acquistato 4 biglietti per 'Storie di Natale' per il 29/12 regia… - terredimezzo : Mario Salvini presenta “Il diamante è per sempre. Dieci storie per innamorarsi del baseball” - chiara_sciuto : RT @Menefreghista97: Se volete raccontare storie datevi a c'è posta per te. Al gf vogliamo i giovani. Che me ne faccio di kabir bedi che an… - Menefreghista97 : Se volete raccontare storie datevi a c'è posta per te. Al gf vogliamo i giovani. Che me ne faccio di kabir bedi che… - tombolino10 : RT @CasaLettori: 'Love Actually' è un lungometraggio del 2003 in cui dieci storie diverse si intersecano in un unico grande leitmotiv: le f… -

Ultime Notizie dalla rete : dieci storie L'Alba nera sullo Stretto - Il terremoto che distrusse Messina e Reggio Calabria nel 1908 Esplodono, infine, in vortici di distruzione che polverizzano edifici, vite, storie. Moltissime ... Dieci minuti dopo " ma il tempo di quella notte non è calcolabile con strumenti umani " un ...

Dispacci dalla terra di nessuno ... almeno dieci donne in stato avanzato di gravidanza hanno subito aborti a causa della violenza ... Diverse sono le storie di vita che abbiamo intercettato su quella frontiera, tra queste una famiglia ...

Instagram Momenti 2021, come vedere e condividere le tue storie migliori dell'anno Sky Tg24 Le dieci storie NBA da ricordare del 2021 Ripercorriamo l’anno che si sta concludendo con i momenti che ci porteremo anche nel 2022. Come si calcola un anno di NBA? Provate a pensarla in questo modo: la Terra ruota intorno al sole a una dista ...

Caso David Rossi, le dieci domande del legale della famiglia 28 Dicembre 2021 "Nei giorni scorsi, numerosi articoli di stampa hanno riportato di una lettera che il pregiatissimo Avvocato Andrea Vernazza ha ritenuto di dovere ...

Esplodono, infine, in vortici di distruzione che polverizzano edifici, vite,. Moltissime ...minuti dopo " ma il tempo di quella notte non è calcolabile con strumenti umani " un ...... almenodonne in stato avanzato di gravidanza hanno subito aborti a causa della violenza ... Diverse sono ledi vita che abbiamo intercettato su quella frontiera, tra queste una famiglia ...Ripercorriamo l’anno che si sta concludendo con i momenti che ci porteremo anche nel 2022. Come si calcola un anno di NBA? Provate a pensarla in questo modo: la Terra ruota intorno al sole a una dista ...28 Dicembre 2021 "Nei giorni scorsi, numerosi articoli di stampa hanno riportato di una lettera che il pregiatissimo Avvocato Andrea Vernazza ha ritenuto di dovere ...