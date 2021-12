"Le bollette aumentano? Con le rinnovabili si risparmiano 30 miliardi l’anno” (Di martedì 28 dicembre 2021) Nel 2022 l’orologio energetico ci riporterà indietro di mezzo secolo? Negli anni Settanta del Novecento i due shock petroliferi causati dalla guerra del Kippur e dalla rivoluzione iraniana hanno cambiato la nostra percezione dell’energia. Ora l’aumento delle tensioni geopolitiche tra Russia ed Europa e l’instabilità dei Paesi dell’Africa mediterranea, assieme alle fibrillazioni della macchina produttiva che si rimette in moto provando a superare la pandemia, hanno quintuplicato il prezzo del gas in 6 mesi rischiando di destabilizzare l’economia. In questa situazione cresce una contrapposizione frontale. Da una parte c’è chi propone di recuperare quote di combustibili fossili e afferma che bisogna aumentare le tasse sulle rinnovabili perché, con l’impennata dei prezzi, vedono crescere gli incassi pur utilizzando un combustibile gratuito come il sole e il vento. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Nel 2022 l’orologio energetico ci riporterà indietro di mezzo secolo? Negli anni Settanta del Novecento i due shock petroliferi causati dalla guerra del Kippur e dalla rivoluzione iraniana hanno cambiato la nostra percezione dell’energia. Ora l’aumento delle tensioni geopolitiche tra Russia ed Europa e l’instabilità dei Paesi dell’Africa mediterranea, assieme alle fibrillazioni della macchina produttiva che si rimette in moto provando a superare la pandemia, hanno quintuplicato il prezzo del gas in 6 mesi rischiando di destabilizzare l’economia. In questa situazione cresce una contrapposizione frontale. Da una parte c’è chi propone di recuperare quote di combustibili fossili e afferma che bisogna aumentare le tasse sulleperché, con l’impennata dei prezzi, vedono crescere gli incassi pur utilizzando un combustibile gratuito come il sole e il vento. ...

