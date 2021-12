LazioNews: Immobile si è negativizzato, giovedì le visite d’idoneità (Di martedì 28 dicembre 2021) È di oggi la notizia della negatività al tampone di Ciro Immobile. L’attaccante napoletano sembra aver finalmente superato il Covid-19 ed è pronto per tornare in campo con i compagni. Prima di ricominciare gli allenamenti però, giovedì ci saranno le sue visite mediche di idoneità per capire se sarà a disposizione per il match contro l’Empoli. Questa la notizia riportata da LazioNews. L’attaccante della Lazio e della Nazionale aveva incontrato per la seconda volta il virus dopo la positività di sua moglie Jessica. Il suo tampone, oggi, è negativo. giovedì svolgerà le visite di idoneità e si riaggregherà al gruppo squadra. Ciro scalda i motori, vuole esserci già alla ripresa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) È di oggi la notizia della negatività al tampone di Ciro. L’attaccante napoletano sembra aver finalmente superato il Covid-19 ed è pronto per tornare in campo con i compagni. Prima di ricominciare gli allenamenti però,ci saranno le suemediche di idoneità per capire se sarà a disposizione per il match contro l’Empoli. Questa la notizia riportata da. L’attaccante della Lazio e della Nazionale aveva incontrato per la seconda volta il virus dopo la positività di sua moglie Jessica. Il suo tampone, oggi, è negativo.svolgerà ledi idoneità e si riaggregherà al gruppo squadra. Ciro scalda i motori, vuole esserci già alla ripresa. L'articolo ilNapolista.

