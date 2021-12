Lazio, le idee per l’attacco: nuovi nomi e possibili ritorni (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella finestra di mercato invernale l’intenzione della Lazio è quella di sistemare anche il reparto offensivo. Sarebbero diverse le ipotesi e i nomi in ballo per il nuovo attaccante, tra possibili ritorni e nuove idee. Keita Lazio Calciomercato Infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, i biancocelesti starebbero pensando ad un grande ritorno: quello di Keita Baldé. L’attaccante potrebbe terminare la sua esperienza al Cagliari per ritornare a Formello. Un ritorno gradito da entrambe le parti ma la Lazio starebbe valutando anche altri due profili della Serie A: Kevin Lasagna e Nikola Kalinic, entrambi attualmente all’Hellas Verona. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella finestra di mercato invernale l’intenzione dellaè quella di sistemare anche il reparto offensivo. Sarebbero diverse le ipotesi e iin ballo per il nuovo attaccante, trae nuove. KeitaCalciomercato Infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, i biancocelesti starebbero pensando ad un grande ritorno: quello di Keita Baldé. L’attaccante potrebbe terminare la sua esperienza al Cagliari per ritornare a Formello. Un ritorno gradito da entrambe le parti ma lastarebbe valutando anche altri due profili della Serie A: Kevin Lasagna e Nikola Kalinic, entrambi attualmente all’Hellas Verona. Ilaria Pacilio

