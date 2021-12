Lazio | Immobile guarito dal Covid | tampone negativo | ci sarà contro l’Empoli

(Di martedì 28 dicembre 2021) Cirodal. A una settimana dal contagio, l’attaccante dellaè finalmente risultatoall’ultimoeffettuato. Adesso il centravanti campano, che ha già saltato le ultime due del girone di andata prima della sosta, può tornare in campoil 6 gennaio: servirà soltanto ildi confermanelle prossime ore per riaggregarsi al gruppo guidato da Sarri. SportFace.

Ciro Immobile è risultato negativo all'ultimo tampone: buone notizie per la Lazio, che spera di ritrovare il prima possibile il suo bomber dopo la positività al Covid di una settimana fa. Immobile ha ...Roma, 28 dicembre 2021 - La Serie A sta per tornare e Maurizio Sarri ha la necessità di recuperare tutti i suoi uomini per cominciare al meglio il girone di ritorno, dove dovrà rimontare almeno una po ...