«Lavoro e passione, 37 anni nell’Arma» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CarabinieriIl 6 gennaio va in pensione il luogotenente Pasquale Macella: dal ’98 comanda la stazione di Bergamo. «Mi sono arruolato per seguire le orme di uno zio. Poi la gavetta a Clusone e il radiomobile. Il Covid? Devastante. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CarabinieriIl 6 gennaio va in pensione il luogotenente Pasquale Macella: dal ’98 comanda la stazione di Bergamo. «Mi sono arruolato per seguire le orme di uno zio. Poi la gavetta a Clusone e il radiomobile. Il Covid? Devastante.

Advertising

DiPatanegra : Costata di vacca Galiziana Questa succosissima costata arriva dalla selezione di Luismi Garayar Oria, noto semplice… - Simona_Riccio : [ Ioppì Meet...un grande successo ed amore per il settore agroalimentare ] Siete riusciti a seguire il meraviglios… - Simona_Riccio : [ Ioppì Meet...un grande successo ed amore per il settore agroalimentare??] Siete riusciti a seguire il meraviglios… - La_Pedrera : Ci vuole passione con te Non deve mancar mai Ci vuole mestiere perchè Lavoro di cuore lo sai Cantare d´amore non b… -