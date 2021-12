Laura Freddi sostituisce Sonia Bruganelli nella prossima puntata del Grande Fratello Vip: l’indiscrezione (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip, nella puntata che andrà in onda lunedì 3 gennaio, avrà una nuova opinionista: Laura Freddi. l’indiscrezione vorrebbe proprio la conduttrice al posto di Sonia Bruganelli, che non prenderà parte a quella diretta in quanto impegnata a Dubai a trascorrere il capodanno con la famiglia. In attesa di ufficializzazioni, ad affiancare Adriana Volpe anche solo per una notte potrebbe esserci proprio la ex compagna di Paolo Bonolis. Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli per una sera Porte scorrevoli al Grande Fratello Vip, anche se solo per una notte. La puntata che andrà in onda lunedì 3 gennaio vedrà ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 dicembre 2021) IlVip,che andrà in onda lunedì 3 gennaio, avrà una nuova opinionista:vorrebbe proprio la conduttrice al posto di, che non prenderà parte a quella diretta in quanto impegnata a Dubai a trascorrere il capodanno con la famiglia. In attesa di ufficializzazioni, ad affiancare Adriana Volpe anche solo per una notte potrebbe esserci proprio la ex compagna di Paolo Bonolis.al posto diper una sera Porte scorrevoli alVip, anche se solo per una notte. Lache andrà in onda lunedì 3 gennaio vedrà ...

