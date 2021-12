Laura Freddi sostituisce Sonia Bruganelli come opinionista del GF Vip: “vendetta” di Signorini? (Di martedì 28 dicembre 2021) Sarà Laura Freddi, come avevamo supposto nei giorni scorsi grazie agli indizi resi noti da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, la ex Vippona che andrà a sostituire Sonia Bruganelli in qualità di opinionista del GF Vip. La conferma arriva ora da TvBlog.it che parla di “notizia bomba trapelata in questi ultimi minuti”. Laura Freddi al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 dicembre 2021) Saràavevamo supposto nei giorni scorsi grazie agli indizi resi noti da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, la ex Vippona che andrà a sostituirein qualità didel GF Vip. La conferma arriva ora da TvBlog.it che parla di “notizia bomba trapelata in questi ultimi minuti”.al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

tutta_pazza : @GlamourTrash1 C'è Laura freddi come opinionista - GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: LA VENDETTA E' UN PIATTO CHE SI SERVE FREDDO. ANZI, LAURA FREDDI! - QUELLA SERPE DI SIGNORINI - SonoClarice : Che io sappia, Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono in buoni rapporti. Tant'è che quest'ultima è stata pure ospite… - blogtivvu : Laura Freddi sostituisce Sonia Bruganelli come opinionista del GF Vip: “vendetta” di Signorini? #gfvip - Reality_House : Laura Freddi opinionista “supplente” al #gfvip: -