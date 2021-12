Laura Freddi sostituirà Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip (Di martedì 28 dicembre 2021) Laura Freddi e Paolo Bonolis Sonia Bruganelli non ci sarà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, la prima del 2022 (lunedì 3 gennaio). L’opinionista, come annunciato ieri sera nei minuti finali della trasmissione, sarà assente perché in vacanza a festeggiare il Capodanno. Lo scontro di una settimana fa con Alfonso Signorini, dunque, non c’entra nulla, ma a giudicare da chi la sostituirà in studio è facile pensare ad una “perfida vendetta”. Il conduttore – annuncia Dagospia – ha infatti pensato (bene) di chiamare Laura Freddi al posto della Bruganelli. Ex concorrente del GF Vip nella prima edizione del 2016, ex velina di Striscia la Notizia quando lei era la bionda e Miriana Trevisan la mora, ex ragazza di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 dicembre 2021)e Paolo Bonolisnon ci sarà nella prossima puntata delVip, la prima del 2022 (lunedì 3 gennaio). L’opinionista, come annunciato ieri sera nei minuti finali della trasmissione, sarà assente perché in vacanza a festeggiare il Capodanno. Lo scontro di una settimana fa con Alfonso Signorini, dunque, non c’entra nulla, ma a giudicare da chi lain studio è facile pensare ad una “perfida vendetta”. Il conduttore – annuncia Dagospia – ha infatti pensato (bene) di chiamareal posto della. Ex concorrente del GF Vip nella prima edizione del 2016, ex velina di Striscia la Notizia quando lei era la bionda e Miriana Trevisan la mora, ex ragazza di ...

Advertising

Mauro23742329 : @fabiofabbretti Finalmente Laura Freddi ha la sua giusta occasione - lordruthven74 : Sonia non ci sarà la prossima puntata perchè fuori in vacanza. Sarà sostituita da Laura Freddi. La ex storica di Bo… - loredan76358906 : @vogliosolot3 Laura Freddi - GlamourTrash1 : Falso allarme non sarà Geronimo Stilton ma Laura Freddi. #GFVIP - LSantillo_96 : @kfriedstripper ma non era una storia di qualche mese fa? o ricordo male? cmq sto amando il fatto che riapro tw e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Freddi SONIA BRUGANELLI IN STUDIO AL GRANDE FRATELLO VIP/ Alla fine presenza confermata Laura Freddi, chi è l'ex moglie di Paolo Bonolis/ Perché si sono lasciati? La verità della showgirl Sonia ha confermato di aver passato il Natale in famiglia, concedendosi anche una battuta con ...

Leonardo e Ginevra D'Amico: compagno, figlia Laura Freddi/ Quel sogno infranto, poi.. Leonardo D'Amico è il compagno della celebre showgirl Laura Freddi. Nella vita fa il fisioterapista, ma in passato è stato anche un giocatore di beach volley. Classe 1973, la dolce metà di Laura Freddi è un professionista affermato: nel suo curriculum ...

Grande fratello vip 6: Laura Freddi opinionista per una puntata Tvblog Laura Freddi sostituirà Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli non ci sarà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, la prima del 2022 (lunedì 3 gennaio). L’opinionista, come annunciato ieri sera nei minuti finali della trasmissione, sarà a ...

Grande fratello vip 6: Laura Freddi opinionista per una puntata La vendetta è un piatto da servire “Freddi”, parafrasando un vecchio adagio. E così Laura Freddi sostituirà per una puntata al Grande fratello vip 6 Sonia Bruganelli che sarà a Dubai con la famiglia p ...

, chi è l'ex moglie di Paolo Bonolis/ Perché si sono lasciati? La verità della showgirl Sonia ha confermato di aver passato il Natale in famiglia, concedendosi anche una battuta con ...Leonardo D'Amico è il compagno della celebre showgirl. Nella vita fa il fisioterapista, ma in passato è stato anche un giocatore di beach volley. Classe 1973, la dolce metà diè un professionista affermato: nel suo curriculum ...Sonia Bruganelli non ci sarà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, la prima del 2022 (lunedì 3 gennaio). L’opinionista, come annunciato ieri sera nei minuti finali della trasmissione, sarà a ...La vendetta è un piatto da servire “Freddi”, parafrasando un vecchio adagio. E così Laura Freddi sostituirà per una puntata al Grande fratello vip 6 Sonia Bruganelli che sarà a Dubai con la famiglia p ...