Laura Freddi sostituirà Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip (Di martedì 28 dicembre 2021) Laura Freddi e Paolo Bonolis Sonia Bruganelli non ci sarà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, la prima del 2022 (lunedì 3 gennaio). L'opinionista, come annunciato ieri sera nei minuti finali della trasmissione, sarà assente perché in vacanza a festeggiare il Capodanno. Lo scontro di una settimana fa con Alfonso Signorini, dunque, non c'entra nulla, ma a giudicare da chi la sostituirà in studio è facile pensare ad una "perfida vendetta". Il conduttore – annuncia Dagospia – ha infatti pensato (bene) di chiamare Laura Freddi al posto della Bruganelli. Ex concorrente del GF Vip nella prima edizione del 2016, ex velina di Striscia la Notizia quando lei era la bionda e Miriana Trevisan la mora, ex ragazza di ...

davidemaggio : Laura Freddi sostituirà @SBruganelli al #GFVip. È tutto meraviglioso! @alfosignorini sei perfido ????… - MyvoiceMe : Alfonso Signorini sostituisce Sonia Bruganelli con Laura Freddi!Un colpo di bassissimo livello!Spera sempre di cre… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Sonia Bruganelli sostituita dalla ex di Bonolis, Laura Freddi. La “vendetta” di Signorini al Grande Fratello Vip https… - implacata : comunque son1a brug4nelli, moglie di paolo bonolis, verrà sostituita al gfvip con laura freddi ex storica di bonoli… - losciemziato : Rimpiazzare la Bruganelli con la ex di Paolo Bonolis, Laura Freddi, è una dinamica che mi piace #GFvip -