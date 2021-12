L' Audi elettrica è pronta a volare sulle dune della Dakar

Leggi su gqitalia

(Di martedì 28 dicembre 2021) LaRS Q e-tron èa raccogliere la sfida del prossimo Rallyche terrà gli appassionati con il fiato sospeso dal 1° al il 14 gennaio del 2022, quando diversi tipi di auto, camion e moto affronteranno i paesaggi dell'Arabia Sta. Nel progettoRS Q e-tron è stata sintetizzata tutta l'esperienzacasa dei Quattro anelli, maturata in decenni di motorsport. Dal telaio tubolare del DTM (2004-2011), alla scocca in lamiera di acciaio per il rallycross (2017-2018), dalle monoscocche in CFRP dei prototipi del mondiale Endurance vittoriosi nella 24 Ore di Le Mans (1999-2016), alle vetture più recenti del DTM (2012-2020), fino alle Formula E (2017-2021). Tutte queste tecnologie si trovano in un'unica auto da corsa, un progetto costato diverse ...