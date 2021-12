Lattiero-caseario | Copagri | 500 milioni di danni per intese non rispettate all’interno della filiera

(Di martedì 28 dicembre 2021) Parlano dinonnel settoregli operatori agricoli riuniti sotto la sigla di. “Ringraziamo il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli per aver prontamente accolto le nostre sollecitazioni e aver convocato una nuova riunione del tavolo didel settore, dimostrando così di avere davvero a cuore le sorti del comparto e dei tantissimi allevatori che sono allo stremo delle forze e hanno un disperato bisogno di certezze per poter programmare il futuro delle loro attività”. Lo afferma il presidenteFranco Verrascina, ricordando che “gli allevamenti italiani sono ancora alle prese con le ripercussioni ...

La Provincia di Cremona e Crema

È un tema da riprendere ed approfondire in tempi brevi al Tavolo permanente del settore lattiero-caseario che, accogliendo una nostra precisa richiesta, è stato costituito con decreto a firma del ministro. (Teleborsa) - "Un'ottima notizia per gli allevatori che, come tutti gli imprenditori agricoli italiani, sono sotto pressione a causa di un aumento senza precedenti dei costi di produzione". Questo il commento del presidente Franco Verrascina.