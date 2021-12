L’attesa è finita: il primo gennaio arriva in sala “Matrix Resurrections”, nuovo capitolo della saga (il Trailer) (Di martedì 28 dicembre 2021) L’attesa dei fan è finita: dal primo gennaio arriva nelle sale Matrix Resurrections, l’ultimo capitolo della saga firmato dalla regista Lana Wachowski. Bookmakers ed esercenti ne sono certi: per i fan della serie fantascientifico-mitologica l’inizio dell’anno sarà indimenticabile. La pellicola, infatti, infatti arriva nei cinema il primo gennaio, distribuito dalla Warner Bros Pictures, con il titolo che preannuncia e commenta il fatidico ritorno: Matrix Resurrections. Il film che con il nuovo capitolo aggiorna l’innovativo franchise che ha ridefinito un genere. E che, per l’occasione, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021)dei fan è: dalnelle sale, l’ultimofirmato dalla regista Lana Wachowski. Bookmakers ed esercenti ne sono certi: per i fanserie fantascientifico-mitologica l’inizio dell’anno sarà indimenticabile. La pellicola, infatti, infattinei cinema il, distribuito dalla Warner Bros Pictures, con il titolo che preannuncia e commenta il fatidico ritorno:. Il film che con ilaggiorna l’innovativo franchise che ha ridefinito un genere. E che, per l’occasione, ...

Advertising

italexit9 : RT @SecolodItalia1: L’attesa è finita: il primo gennaio arriva in sala “Matrix Resurrections”, nuovo capitolo della saga (il Trailer) https… - SecolodItalia1 : L’attesa è finita: il primo gennaio arriva in sala “Matrix Resurrections”, nuovo capitolo della saga (il Trailer)… - nocchi_rita : RT @CinguettaTV: Finalmente l'attesa è finita, da stasera in PRIMA TV ASSOLUTA la SERIE EVENTO #SISSI venduta in oltre 120 paesi. La storia… - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: Finalmente l'attesa è finita, da stasera in PRIMA TV ASSOLUTA la SERIE EVENTO #SISSI venduta in oltre 120 paesi. La storia… - DavideRTramonta : RT @CinguettaTV: Finalmente l'attesa è finita, da stasera in PRIMA TV ASSOLUTA la SERIE EVENTO #SISSI venduta in oltre 120 paesi. La storia… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attesa finita Orsomarso: «L'attesa è finita, riaprono gli impianti di Lorica» Corriere della Calabria