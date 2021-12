L’Asl su Juventus-Napoli: «Situazione da monitorare» (Di martedì 28 dicembre 2021) Il campionato è fermo per la sosta natalizia, ma la Serie A guarda già alla ripresa, con le squadre che torneranno in campo il 6 gennaio per una giornata ricca di calcio. Si inizierà alle ore 12.30 con le sfide tra Sampdoria e Cagliari e tra Bologna e Inter, per poi proseguire a colpi di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 dicembre 2021) Il campionato è fermo per la sosta natalizia, ma la Serie A guarda già alla ripresa, con le squadre che torneranno in campo il 6 gennaio per una giornata ricca di calcio. Si inizierà alle ore 12.30 con le sfide tra Sampdoria e Cagliari e tra Bologna e Inter, per poi proseguire a colpi di L'articolo

Advertising

GoalItalia : #JuveNapoli di nuovo a rischio per Covid? L'ASL Napoli 2: 'Situazione da monitorare' ? - sportli26181512 : #Governance #Notizie L’Asl su Juventus-Napoli: «Situazione da monitorare»: Il campionato è fermo per la sosta natal… - r_corti : Che fenomeni che sono Allarme Covid su Juventus-Napoli? L'ASL a Fanpage: 'Situazione da monitorare' - davide_1010 : Allarme Covid su Juventus-Napoli? L'ASL a Fanpage: 'Situazione da monitorare' - Sinnerismo : RT @GoalItalia: #JuveNapoli di nuovo a rischio per Covid? L'ASL Napoli 2: 'Situazione da monitorare' ? -