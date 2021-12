L’agente Fifa Ruggero Lacerenza a CalcioWeb | “Duckens Nazon e Bunyamin Balci per le squadre di Serie A” | indicazioni sull’ex Fiorentina Cristoforo

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 dicembre 2021) Si avvicina sempre di più la sessione invernale di calciomercato, le dirigenze hanno già avviato i primi contatti con l’obiettivo di chiudere alcune trattative già nei primi giorni del nuovo anno. Il mercato regala tante occasioni, calciatori anche svincolati ma che nel corso della carriera hanno dimostrato tante qualità. Si tratta di calciatori senza contratto e che rappresentano un affare sia dal punto di vista economico che tecnico. In un’intervista esclusiva ai microfoni diha parlato di profili molto interessanti. Fabricio Bustos è un difensore interessante che gioca nell’Indipendiente: “è attualmente un giocatore molto importante sia per il suo club che per la nazionale Argentina. Ha caratteristiche uniche ed è assolutamente un atleta di altissimo ...