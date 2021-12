La Zanzara | il drammatico annuncio in diretta | «Non ce l’ha fatta | è morto»

Leggi su howtodofor

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Mauro Buratti, 61 anni, èa causa del covid-19. L’ex carrozziere di Curtatone, uno dei più noti “interventisti” del programma radiofonico Ladove per tutti era “Mauro da Mantova“, si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento, Verona. La notizia della morte la riporta il Corriere del Veneto. Il ricovero i primi di dicembre grazie all’insistenza di Giuseppe Cruciani che aveva convinto Buratti, no vax e sostenitore di svariate teorie strampalate, ad andare in ospedale. Il 30 novembre, durante la trasmissione, l’ex carrozziere aveva infatti annunciato di essere andato in un supermercato Carrefour con la febbre a 38 e la mascherina portata con il naso scoperto. Da lì, l’insistenza del conduttore della trasmissione di Radio24 e il ricovero del 61enne. I medici ...