La Zanzara | Cruciani | “Mauro da Mantova è morto”

(Di martedì 28 dicembre 2021) “non c’è più”. Giuseppe, conduttore del programma La, con un post su Instagram annuncia la morte di ‘da’, storico ascoltatore della trasmissione, deceduto per complicanze legate al covid. L’uomo, che interveniva spesso in trasmissione dando vita a duelli verbali con David Parenzo, si era distinto per posizioni no vax. “Ho sperato, abbiamo sperato, che la sua pellaccia ancora una volta potesse vincere su tutto. Niente. Era una testa dura, e quella maledetta settimana è stata forse fatale. Aveva deciso di campare in un certo modo, nessuno lo avrebbe fermato e la nostra grande comunità gli voleva bene nonostante le sue storture, le sue teorie, i suoi umori. Conservo nel cuore tutti i tuoi messaggi di insulti, le contumelie e le lunghe conversazioni al telefono quando ...

Lo storico ascoltatore era ricoverato per covid "Mauro non c'è più". Giuseppe, conduttore del programma La, con un post su Instagram annuncia la morte di 'Mauro da Mantova', storico ascoltatore della trasmissione, deceduto per complicanze legate al covid. L'...L'uomo, diventato famoso per i suoi interventi in radio a La, il programma di Radio 24 condotto da Giuseppee David Parenzo, è deceduto ieri lunedì 27 dicembre a Verona. Aveva 61 ...È morto Mauro Buratti, 61 anni, a causa del covid. L’ex carrozziere di Curatone, uno dei più noti ‘interventisti’ del programma radiofonico ‘La Zanzara’, dove per tutti era noto come ‘Mauro da Mantova ...“Mauro da Mantova”, il no-vax diventato famoso per i suoi interventi a “La Zanzara”, il programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani, è morto ieri sera all'Ospedale di Borgo Trento dov'era stat ...