La vergogna del farmacista che insinua che i vaccinati si contagiano di più mistificando i dati | VIDEO (Di martedì 28 dicembre 2021) Ci vuole poco per diventare l’idolo dei no vax insinuando dei dubbi che non fanno altro che solleticare le pance già molto sensibili: si decontestualizzano i risultati di alcuni tamponi, si pubblica un VIDEO in cui si fa una conta con una sorta di schedatura anonima e si vanno a toccare quelle corde che producono una melodia che è musica per le orecchie degli anti-vaccinisti. Questo è il mantra seguito da Giovanni Bergamini che di professione fa il farmacista in quel di Viareggio e che nei giorni scorsi ha pubblicato questo filmato nel suo attivissimo profilo Instagram (e Facebook). GIOVANNI BERGAMINI farmacista A VIAREGGIO …pic.twitter.com/5pHagqzBXi — Paolo Cavacece (@PaoloCavacece) December 27, 2021 Giovanni Bergamini, il farmacista dei “vaccini non funzionano” Un VIDEO poi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Ci vuole poco per diventare l’idolo dei no vaxndo dei dubbi che non fanno altro che solleticare le pance già molto sensibili: si decontestualizzano i risultati di alcuni tamponi, si pubblica unin cui si fa una conta con una sorta di schedatura anonima e si vanno a toccare quelle corde che producono una melodia che è musica per le orecchie degli anti-vaccinisti. Questo è il mantra seguito da Giovanni Bergamini che di professione fa ilin quel di Viareggio e che nei giorni scorsi ha pubblicato questo filmato nel suo attivissimo profilo Instagram (e Facebook). GIOVANNI BERGAMINIA VIAREGGIO …pic.twitter.com/5pHagqzBXi — Paolo Cavacece (@PaoloCavacece) December 27, 2021 Giovanni Bergamini, ildei “vaccini non funzionano” Unpoi ...

Advertising

elio_vito : È l'Italia il paese dell'anno, il paese del secolo, scorso. Si applaude per avere affossato il DdlZan, si prevede l… - SalvatoreE656 : @matteosalvinimi Sei vergognoso non una parola sull'operato del tuo governo tutto chiuso tampone pure hai vaccinati turismo chiuso vergogna - kenobyforone : @mariaritalunar2 @FiorellaMannoia Che commento del cazzo. Ma non provi un pò di vergogna? - marisameli2 : RT @Luca_Mussati: La Fake News del lockdown dei non vaccinati sta imperversando su tutti i media, #TG4 dice che 'sta facendo riflettere tut… - laviniala2 : @FiorellaMannoia LE discriminazioni avvengono anche tra i giovani a causa del NON VACCINO....mi delude quando dietr… -