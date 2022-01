La Ugl Comunicazioni poste di Catania in visita alla “Città dei ragazzi” di Caltagirone per il “Natale solidale”. Donazione di materiale didattico alla presenza del vescovo Peri (Di martedì 28 dicembre 2021) Una delegazione di sindacalisti della federazione Ugl Comunicazioni poste di Catania, guidata dal segretario Simone Summa, si è recata in visita alla “Città dei ragazzi” di Caltagirone per consegnare materiale didattico in dono, nell’ambito dell’iniziativa “Natale solidale”. All’incontro ha voluto partecipare il vescovo monsignor Calogero Peri che, insieme al responsabile della struttura padre Francesco Distefano, ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di martedì 28 dicembre 2021) Una delegazione di sindacalisti della federazione Ugldi, guidata dal segretario Simone Summa, si è recata indei” diper consegnarein dono, nell’ambito dell’iniziativa “”. All’incontro ha voluto partecipare ilmonsignor Calogeroche, insieme al responsabile della struttura padre Francesco Distefano, ... L'articolo UGL SICILIA.

Ultime Notizie dalla rete : Ugl Comunicazioni Nota del MOL - Movimento dei Lavoratori da ll ' UGL , che unitamente a CGIL - CISL e UIL non hanno affatto vig ilato sul passaggio dei ... ha immediatamente provveduto a inviare ai nuovi dipendenti comunicazioni inerenti al loro ...

Una delegazione di sindacalisti della federazione Ugl Comunicazioni poste di Catania, guidata dal segretario Simone Summa, si è recata in visita alla "Città dei ragazzi" di Caltagirone per consegnare materiale didattico in dono, nell'ambito dell'...

La Ugl Comunicazioni poste di Catania in visita alla “Città dei ragazzi” di Caltagirone per il “Natale solidale” Giornale L'Ora Ugl. Mandrie di cinghiali sulle strade Materane Il nostro appello Ugl, è anche la sensibilizzazione di tutti i comuni della Provincia di Matera a sforzarsi per il bene dei cittadini nel presentare alla Regione istanze di apertura di mattatoi affinc ...

Lavoratori Asu, Ugl: “Semaforo verde e proroga per stabilità” Come sindacato abbiamo sempre operato nella direzione di garantire il diritto ad una prospettiva di vita stabile attraverso un lavoro stabile per le decine di migliaia di lavoratori precari della Regi ...

