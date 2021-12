La tv che ha annunciato la morte del Papa nel giorno di Natale (Di martedì 28 dicembre 2021) Un clamoroso errore ha investito Kylie Pentelow di ITV News, giornalista e speaker di una famosa emittente indipendente britannica che opera sin dagli anni Sessanta. La morte del Papa annunciata in diretta, per sbaglio, proprio nel giorno di Natale. Un errore che può essere facilmente derubricato a disattenzione o a una gaffe dovuta alla normale tensione della diretta, ma che – per come è avvenuto e per l’effetto che ha avuto sui social network – è stato abbastanza paradossale. LEGGI ANCHE > Sarà il caldo, ma c’è gente che condivide la bufala di Papa Francesco morto a Guantanamo morte del Papa annunciata in tv su ITV News The Pope hasn’t died! ITV news. “His death was announced”@itvnews pic.twitter.com/UxqRBVVKWg — Jamie Pragnell (@jamie pragnell) December 25, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 dicembre 2021) Un clamoroso errore ha investito Kylie Pentelow di ITV News, giornalista e speaker di una famosa emittente indipendente britannica che opera sin dagli anni Sessanta. Ladelannunciata in diretta, per sbaglio, proprio neldi. Un errore che può essere facilmente derubricato a disattenzione o a una gaffe dovuta alla normale tensione della diretta, ma che – per come è avvenuto e per l’effetto che ha avuto sui social network – è stato abbastanza paradossale. LEGGI ANCHE > Sarà il caldo, ma c’è gente che condivide la bufala diFrancesco morto a Guantanamodelannunciata in tv su ITV News The Pope hasn’t died! ITV news. “His death was announced”@itvnews pic.twitter.com/UxqRBVVKWg — Jamie Pragnell (@jamie pragnell) December 25, ...

