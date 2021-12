La tizia positiva che si fa beccare al supermercato dal medico che le aveva fatto il tampone (Di martedì 28 dicembre 2021) Non mangerà sicuramente pane e volpe, visto l’epilogo della vicenda. Questa storia arriva da Cassino, cittadina del basso Lazio in provincia di Frosinone. Ed è lì che una donna, dopo esser risultata positiva a un tampone per diagnosticare l’infezione da Sars-CoV-2, ha deciso di non seguire le basilari regole sanitarie per la convivenza civile e per tutelare anche la salute degli altri recandosi al supermercato per fare la spesa. Ma la signora non sapeva che tra quegli scaffali avrebbe incontrato un medico. Anzi, il medico. Colui il quale aveva effettuato il test su di lei. Cassino, donna positiva pizzicata al supermercato dal suo medico La vicenda è raccontata da FrosinoneToday che ha riportato anche il pensiero dello stesso ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Non mangerà sicuramente pane e volpe, visto l’epilogo della vicenda. Questa storia arriva da Cassino, cittadina del basso Lazio in provincia di Frosinone. Ed è lì che una donna, dopo esser risultataa unper diagnosticare l’infezione da Sars-CoV-2, ha deciso di non seguire le basilari regole sanitarie per la convivenza civile e per tutelare anche la salute degli altri recandosi alper fare la spesa. Ma la signora non sapeva che tra quegli scaffali avrebbe incontrato un. Anzi, il. Colui il qualeeffettuato il test su di lei. Cassino, donnapizzicata aldal suoLa vicenda è raccontata da FrosinoneToday che ha riportato anche il pensiero dello stesso ...

