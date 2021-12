La Spezia. Peracchini: nuova pagina storica per l’Ospedale Felettino. Finalmente il via libera per il nuovo appalto (Di martedì 28 dicembre 2021) “Una giornata storica per la nostra Città, che vede riavviato tutto l’iter per la costruzione dell’Ospedale Felettino – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – con il via libera da parte del Ministero dell’Economia e del Ministero della Salute e la sinergia con Regione Liguria e ASL5, ora si può ripartire con la gara d’appalto per assegnare i lavori e la realizzazione dell’opera tanto attesa del nostro territorio. Quella del Felettino è una delle pagine più buie della nostra Città che oggi vede una nuova alba grazie a una sinergia senza precedenti frutto di una politica del fare come quella che contraddistingue il centrodestra. Credo che tutte le istituzioni in campo abbiano dimostrato, con un lavoro di coordinamento ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 28 dicembre 2021) “Una giornataper la nostra Città, che vede riavviato tutto l’iter per la costruzione del– dichiara il Sindaco dellaPierluigi– con il viada parte del Ministero dell’Economia e del Ministero della Salute e la sinergia con Regione Liguria e ASL5, ora si può ripartire con la gara d’per assegnare i lavori e la realizzazione dell’opera tanto attesa del nostro territorio. Quella delè una delle pagine più buie della nostra Città che oggi vede unaalba grazie a una sinergia senza precedenti frutto di una politica del fare come quella che contraddistingue il centrodestra. Credo che tutte le istituzioni in campo abbiano dimostrato, con un lavoro di coordinamento ...

