La sfida del futuro è fermare il declino (Di martedì 28 dicembre 2021) I dati sono sempre noiosi, ma offrono un buon supporto alle riflessioni. Per analizzare la situazione in cui ci troviamo, per capire se ci sono ragioni sufficienti per essere ottimisti o se bisogna rassegnarsi all’abisso del pessimismo, io ci metto i dati e il lettore, per suo conto, ne ricaverà motivi per essere euforico o depresso. Tutti i commenti giornalistici e televisivi sul 2021 che muore e tutte le previsioni sul 2022 che nasce gronderanno di riferimenti alla pandemia, al Green pass e ai no vax. Perciò io me ne astengo e dirotto il lettore su altre questioni. Il sistema socio-economico è, per sua natura, un prisma sfaccettato. Per mancanza di tempo e di spazio, prenderò in esame solo sei di queste facce: demografia, genere, ecologia, tecnologia, economia e tempo libero. La popolazione mondiale è ormai di 7,7 miliardi. All’inizio del secolo, nel 2000, era di 6,1 miliardi. Per ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) I dati sono sempre noiosi, ma offrono un buon supporto alle riflessioni. Per analizzare la situazione in cui ci troviamo, per capire se ci sono ragioni sufficienti per essere ottimisti o se bisogna rassegnarsi all’abisso del pessimismo, io ci metto i dati e il lettore, per suo conto, ne ricaverà motivi per essere euforico o depresso. Tutti i commenti giornalistici e televisivi sul 2021 che muore e tutte le previsioni sul 2022 che nasce gronderanno di riferimenti alla pandemia, al Green pass e ai no vax. Perciò io me ne astengo e dirotto il lettore su altre questioni. Il sistema socio-economico è, per sua natura, un prisma sfaccettato. Per mancanza di tempo e di spazio, prenderò in esame solo sei di queste facce: demografia, genere, ecologia, tecnologia, economia e tempo libero. La popolazione mondiale è ormai di 7,7 miliardi. All’inizio del secolo, nel 2000, era di 6,1 miliardi. Per ...

Advertising

FerdiGiugliano : L’attuazione del PNRR è una sfida decisiva per il Paese, da cui dipende la nostra credibilità nei confronti dei cit… - ItalyMFA : Quali sono i mercati più adatti al tuo #business? Con #ExportGov avrai gli strumenti più adatti per individuare e c… - Inter : ?? | ALLENAMENTO L'allenamento della squadra in vista dell'ultima sfida del 2021 ??? Guarda la gallery ??… - MarcG_69 : RT @CamerePenali: La Giunta UCPI esprime la propria solidarietà al Sottosegretario Sisto: l’aggressione de “Il Fatto Quotidiano” sfida il s… - e_cavagna : RT @CamerePenali: La Giunta UCPI esprime la propria solidarietà al Sottosegretario Sisto: l’aggressione de “Il Fatto Quotidiano” sfida il s… -

Ultime Notizie dalla rete : sfida del Calcio: Premier; Tottenham frena, vince il West Ham Nelle altre due partite del pomeriggio, il West Ham vince 4 - 1 in casa del Watford e il Crystal Palace batte 3 - 0 il Norwich. In serata, c'è la sfida Leicester - Liverpool, mentre per i troppi ...

Città metropolitana: ecco le deleghe alle consigliere e ai consiglieri ... guardando a tutto il territorio, la sfida degli investimenti, così come quella di estendere ed ... Promozione economica e attrattività internazionale; Università e ricerca; Politiche del lavoro; Tavolo ...

Atenei, la sfida del Sud Corriere del Mezzogiorno La sfida del futuro è fermare il declino Per analizzare la situazione in cui ci troviamo, per capire se ci sono ragioni sufficienti per essere ottimisti o se bisogna rassegnarsi all’abisso del pessimismo, io ci metto i dati e il lettore, per ...

Hockey Como stoppato dal Covid a Santo Stefano Hockey Como si è giocato il 16° turno del campionato IHL ma senza il team biancoblù. Hockey Como rinviata la sfida prevista ieri sera con l'Alleghe, in forse anche il match del 30 dicembre a ...

Nelle altre due partitepomeriggio, il West Ham vince 4 - 1 in casaWatford e il Crystal Palace batte 3 - 0 il Norwich. In serata, c'è laLeicester - Liverpool, mentre per i troppi ...... guardando a tutto il territorio, ladegli investimenti, così come quella di estendere ed ... Promozione economica e attrattività internazionale; Università e ricerca; Politichelavoro; Tavolo ...Per analizzare la situazione in cui ci troviamo, per capire se ci sono ragioni sufficienti per essere ottimisti o se bisogna rassegnarsi all’abisso del pessimismo, io ci metto i dati e il lettore, per ...Hockey Como si è giocato il 16° turno del campionato IHL ma senza il team biancoblù. Hockey Como rinviata la sfida prevista ieri sera con l'Alleghe, in forse anche il match del 30 dicembre a ...