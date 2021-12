(Di martedì 28 dicembre 2021) Laha un: ieri sera l’assemblea degli azionisti ha nominato. Toccherà a lui guidare la prossima delicata fase di transizione della società, scrive la Gazzetta dello Sport. “Si tratta di una governance definibile dalle larghe intese e di assoluta garanzia. Ha ricevuto, cioè, l’avallo della famiglia, a cominciare daluscente Massimo, dimessosi il 6 dicembre scorso, ma al tempo stesso possiede le caratteristiche per traghettare la società verso il futuro”. Il club ha dato l’annuncio ufficiale ieri in tarda serata con una nota. L’assemblea degli azionisti di U.C.S.p.a. ha proseguito nella serata di oggi i lavori avviati lo scorso 24 dicembre, in seconda ...

napolista : La #Sampdoria dà inizio al post-Ferrero, il nuovo presidente è Marco Lanna Il club ha ufficializzato la nomina in… - PaolaOrsi6 : @sampdoria Un buon inizio ???? - CalcioPillole : La #Sampdoria, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l'inizio della presidenza #Lanna. Di seguito la nota dei… - gorigreg : Bentornato Presidente Marco Lanna. Speriamo che sia l'inizio di un percorso di liberazione #Sampdoria - infoitsport : Sampdoria, alle 19 l'inizio dell'Assemblea degli azionisti per eleggere il nuovo CdA: le ultime -

GENOVA - Il nuovo presidente della, in attesa della cessione del club, potrebbe essere Marco Lanna . L'ex difensore ...l'ambiente doriano scosso dall'arresto di Massimo Ferrero all'...... anno del passaggio delladalla famiglia Mantovani a Riccardo Garrone e della ... punto di riferimento sia nella mediazione Garrone - Ferrero a2014 sia nella trattativa (poi sfumata) ...Marco Lanna è il nuovo presidente della Sampdoria, sostituisce Massimo Ferrero, recentemente arrestato per bancarotta. La decisione è arrivata ieri sera nel corso dell’assemblea dei soci: 53 anni, Lan ...Un sampdoriano alla guida della Sampdoria. Genovese, 53 anni, Marco Lanna assume la presidenza al posto del dimissionario Massimo Ferrero. Una scelta importante in una delicata fase ...