La Roma e la certezza del portiere: tutti i numeri (Di martedì 28 dicembre 2021) La Roma ha tenuto cinque volte la porta inviolata in casa in questa Serie A: nel campionato in corso, nessuna squadra conta più clean sheet in casa finora rispetto ai giallorossi (cinque anche il Napoli). L’attaccante della Roma Tammy Abraham ha segnato sei reti in questa Serie A (quattro delle quali nelle sei presenze più recenti), solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei: nel 2019/2020, quando chiuse a 15 con il Chelsea in Premier League. Manolo Gabbiadini ha trovato il gol in tutte le ultime quattro presenze di Serie A: nei maggiori cinque campionati europei, solo una volta ha registrato una striscia più lunga, cinque tra Napoli e Southampton. La Roma ha perso due delle ultime tre partite di Serie A giocate di mercoledì (1V), dopo avere trovato il successo in ciascuna delle ... Leggi su footdata (Di martedì 28 dicembre 2021) Laha tenuto cinque volte la porta inviolata in casa in questa Serie A: nel campionato in corso, nessuna squadra conta più clean sheet in casa finora rispetto ai giallorossi (cinque anche il Napoli). L’attaccante dellaTammy Abraham ha segnato sei reti in questa Serie A (quattro delle quali nelle sei presenze più recenti), solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei: nel 2019/2020, quando chiuse a 15 con il Chelsea in Premier League. Manolo Gabbiadini ha trovato il gol in tutte le ultime quattro presenze di Serie A: nei maggiori cinque campionati europei, solo una volta ha registrato una striscia più lunga, cinque tra Napoli e Southampton. Laha perso due delle ultime tre partite di Serie A giocate di mercoledì (1V), dopo avere trovato il successo in ciascuna delle ...

