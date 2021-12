“La responsabilità è mia”. Stefano De Martino, la confessione dopo anni sotto i riflettori: “Ora ho capito tutto” (Di martedì 28 dicembre 2021) Stefano De Martino ormai è una celebrità. Da ballerino di Amici il 32enne di Torre Annunziata di strada ne ha fatta davvero tanta. Non solo ha confermato le qualità mostrate nel talent show di Maria De Filippi. Ha fatto molto di più. Nel corso degli anni, infatti, Stefano ha saputo distinguersi nel panorama televisivo italiano come un’autentica e bella sorpresa. La danza richiede tanti sacrifici e lui che la pratica dall’età di dieci anni lo sa bene. De Martino ha imparato, però, a destreggiarsi anche come conduttore comico di “Made in Sud”, programma di Rai2. Per non parlare poi delle pagine e delle copertine riservate alle sue relazioni con alcune delle donne più affascinanti d’Italia. Prima la storia con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto il figlio Santiago. Poi, più ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021)Deormai è una celebrità. Da ballerino di Amici il 32enne di Torre Annunziata di strada ne ha fatta davvero tanta. Non solo ha confermato le qualità mostrate nel talent show di Maria De Filippi. Ha fatto molto di più. Nel corso degli, infatti,ha saputo distinguersi nel panorama televisivo italiano come un’autentica e bella sorpresa. La danza richiede tanti sacrifici e lui che la pratica dall’età di diecilo sa bene. Deha imparato, però, a destreggiarsi anche come conduttore comico di “Made in Sud”, programma di Rai2. Per non parlare poi delle pagine e delle copertine riservate alle sue relazioni con alcune delle donne più affascinanti d’Italia. Prima la storia con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto il figlio Santiago. Poi, più ...

Advertising

AAlciato : Per Natale, io e mia moglie, abbiamo regalato ai nostri bimbi il vaccino contro il coronavirus. Un gesto di responsabilità. - RoxDomini : RT @luciodigaetano: Mi sono boosterizzato dopo 5 mesi e 1 giorno perchè dopo due anni vorrei provare il piacere di sbattermene il cazzo del… - tweet_thevalley : mia mamma che quando dimentica le cose da la colpa e me VA BENE ZIA ASSUMITI LE TUE RESPONSABILITÀ?? - ilNetturbino : RT @AntonioGrzt: Non ci sono connazionali di serie A e di serie B.Rispetto chi ha fatto una scelta diversa dalla mia,e nutro una profonda d… - gvesvs : RT @luciodigaetano: Mi sono boosterizzato dopo 5 mesi e 1 giorno perchè dopo due anni vorrei provare il piacere di sbattermene il cazzo del… -

Ultime Notizie dalla rete : responsabilità mia "Che ne pensi se mi candido al Colle?" Silvio Berlusconi scende in campo e conta i voti da Arcore Il Cavaliere ci crede e fa la conta. 'Che ne pensi di una mia candidatura al Colle?' Raccontano che Silvio Berlusconi in questi giorni di festa non si sia ... "Dal governo fuga dalle responsabilità". ...

Calcio: Inter. Inzaghi 'Barella futura bandiera',De Vrij vuole 2stella Lautaro è un giocatore completo, sente le responsabilità. Sa di essere uno dei leader di questa ...ideale per il mio modo di vedere calcio e per sostituire Eriksen nella nostra Inter e nella mia testa. ...

Venezia, Zanetti: ''Paghiamo l'inesperienza, responsabilità mia'' La Repubblica Il Cavaliere ci crede e fa la conta. 'Che ne pensi di unacandidatura al Colle?' Raccontano che Silvio Berlusconi in questi giorni di festa non si sia ... "Dal governo fuga dalle". ...Lautaro è un giocatore completo, sente le. Sa di essere uno dei leader di questa ...ideale per il mio modo di vedere calcio e per sostituire Eriksen nella nostra Inter e nellatesta. ...