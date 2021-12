La Regina del Sud Alice Braga contro la dittatura dei followers e gli attori-influencer: “Un’assurdità” (Di martedì 28 dicembre 2021) Il volto de La Regina del Sud Alice Braga tuona contro le nuove regole dei casting a Hollywood, che stanno diventando sempre più permeabili alla dittatura dei followers sui social network. Se ne hai un numero consistente, almeno diverse migliaia, avrai una corsia preferenziale nei provini, viceversa, sarai penalizzato dal mancato seguito sui social media. Una pratica che la star de La Regina del Sud, appena congedatasi dal personaggio di Teresa Mendoza, ritiene assurda e scoraggiante, un modo per nulla meritocratico di selezionare attori e attrici che dovrebbero invece essere valutati per le loro capacità e per quanto sono adatti ad un ruolo. L’attrice de La Regina del Sud è tra i volti più noti, ma non certo la prima, a ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Il volto de Ladel Sudtuonale nuove regole dei casting a Hollywood, che stanno diventando sempre più permeabili alladeisui social network. Se ne hai un numero consistente, almeno diverse migliaia, avrai una corsia preferenziale nei provini, viceversa, sarai penalizzato dal mancato seguito sui social media. Una pratica che la star de Ladel Sud, appena congedatasi dal personaggio di Teresa Mendoza, ritiene assurda e scoraggiante, un modo per nulla meritocratico di selezionaree attrici che dovrebbero invece essere valutati per le loro capacità e per quanto sono adatti ad un ruolo. L’attrice de Ladel Sud è tra i volti più noti, ma non certo la prima, a ...

