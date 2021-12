La quarantena dei Ferragnez: Fedez crede di aver previsto la pandemia, Chiara disperata per le vacanze – il video (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo aver annunciato di essere risultati positivi al Covid-19, Fedez e Chiara Ferragni stanno documentando sui social il loro periodo di quarantena durante le festività. Prima della brutta notizia la coppia aveva fatto molti programmi per questo Natale, per poi ritrovarsi costretta a rientrare in casa a Milano. Durante questi giorni di isolamento forzato il cantante con un pizzico di ironia ha passato in rassegna alcuni suoi brani, dicendo di avere il potere di far accadere le cose che ha scritto in passato nei testi: «Mi sto convincendo di avere questo piccolo potere – diChiara Fedez in una sua storia su Instagram – Di scrivere delle cose nelle canzoni che poi si avverano. In cigno Nero dicevo: ‘Togliamoci i vestiti, ma teniamoci le maschere’ e poi: ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopoannunciato di essere risultati positivi al Covid-19,Ferragni stanno documentando sui social il loro periodo didurante le festività. Prima della brutta notizia la coppia aveva fatto molti programmi per questo Natale, per poi ritrovarsi costretta a rientrare in casa a Milano. Durante questi giorni di isolamento forzato il cantante con un pizzico di ironia ha passato in rassegna alcuni suoi brani, dicendo die il potere di far accadere le cose che ha scritto in passato nei testi: «Mi sto convincendo die questo piccolo potere – diin una sua storia su Instagram – Di scrivere delle cose nelle canzoni che poi si avverano. In cigno Nero dicevo: ‘Togliamoci i vestiti, ma teniamoci le maschere’ e poi: ...

