La Pupa e il Secchione | mossa disperata di Mediaset | offerta la conduzione alla regina della TV

(Di martedì 28 dicembre 2021) Torna Lae il, l’ironico programma di Canale 5.unadi, dopo il flop dell’anno scorso Lae iltorna con ladi(Youtube)Con l’anno nuovo torna anche uno dei programmi che più intrattiene il pubblico di: lae il. Dopo un autunno dai numeri poco convincenti e dalle conduzioni altalenanti, questa volta Italia1 vuole mettere al timone del programma una presenza forte e imperturbabile. L’anno scorso il conduttore era Pucci, ma i numeri non hanno premiato il coraggio die il programma ha avuto numeri mediocri. Quest’anno è tutto pronto: Italia ...

Advertising

Nic_dls00 : Barbara D'Urso verso la Pupa e il secchione? Pare di sì. #LaPupaeilSecchione ?? - VelvetMagIta : Barbara d’Urso sempre più vicina a “La Pupa e il Secchione”: le richieste che avrebbe fatto #VelvetMag #Velvet - MisterMovieIT : La Pupa e il Secchione: Barbara d’Urso sarà la conduttrice? Lei risponde - infoitcultura : Barbara D’Urso a La Pupa e il Secchione ma a certe condizioni - tuttopuntotv : Barbara D’Urso a La Pupa e il Secchione ma a certe condizioni #pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Pupa Secchione

Sembra infatti che Mediaset abbia intenzione di riportare in televisione Lae ile Viceversa . Se inizialmente si era pensato di affidare la conduzione a Federica Panicucci , pare ....push({}); Starebbe continuando a ritmo serrato il corteggiamento da parte di Mediaset per portare Barbara d'Urso alla conduzione de Lae il, programma che la conduttrice non disdegnerebbe. A delle sue condizioni, però, Da quando il reality show di Italia 1 è tornato con la formula Lae ile Viceversa lo ...Barbara d'Urso potrebbe debuttare al timone de "La Pupa e il Secchione", rinnovando interamente il format: ecco cosa potrebbe accadere.Barbara d’Urso, dopo un Natale trascorso insieme alla famiglia, è partita alla volta della montagna con i suoi amici più cari. La ...