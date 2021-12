LA PUPA E IL SECCHIONE: BARBARA D’URSO AL LAVORO PER IL REALITY VIP FIRMATO ITALIA 1 (Di martedì 28 dicembre 2021) ITALIA 1 ha bisogno di una decisa sterzata. Dopo l’esito disastroso dei titoli autunnali, tra i flop Honolulu e Buoni o Cattivi, il sospeso Mistery Land, Freedom che vivacchia e una sola certezza, Le Iene, servono titoli e volti di maggiore appeal. Torna così in onda nei primi mesi del 2022, probabilmente da febbraio o marzo, La PUPA e il SECCHIONE. Salvo sorprese, il REALITY di ITALIA 1 sarà condotto da BARBARA D’URSO che torna all’intrattenimento puro, affiancando l’impegno con l’informazione di Pomeriggio 5 che tornerà a condurre dal 17 gennaio, sempre che non anticipi visti i dati non brillanti di Simona Branchetti. La PUPA e il SECCHIONE giunge alla quinta edizione con conduzioni sempre diverse. Le prime due edizioni hanno visto ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 28 dicembre 2021)1 ha bisogno di una decisa sterzata. Dopo l’esito disastroso dei titoli autunnali, tra i flop Honolulu e Buoni o Cattivi, il sospeso Mistery Land, Freedom che vivacchia e una sola certezza, Le Iene, servono titoli e volti di maggiore appeal. Torna così in onda nei primi mesi del 2022, probabilmente da febbraio o marzo, Lae il. Salvo sorprese, ildi1 sarà condotto dache torna all’intrattenimento puro, affiancando l’impegno con l’informazione di Pomeriggio 5 che tornerà a condurre dal 17 gennaio, sempre che non anticipi visti i dati non brillanti di Simona Branchetti. Lae ilgiunge alla quinta edizione con conduzioni sempre diverse. Le prime due edizioni hanno visto ...

