La proposta di matrimonio del direttore d'orchestra commuove il teatro Duse di Bologna (Di martedì 28 dicembre 2021) Nel tradizionale concerto di fine anno dell'Orchestra Senzaspine, il direttore e fondatore dell'orchestra, Matteo Parmeggiani, ha chiesto la mano della sua fidanzata, la flautista Annamaria Di Lauro. A quel punto l'altro fondatore della Senzaspine, Tommaso Ussardi, ha dato il via al romantico 'Valzer dei fiori' dallo Schiaccianoci di Ciajkovskij, tra gli applausi del pubblico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

