La prima grana per Garofalo: l'autorità portuale è a corto di personale (Di martedì 28 dicembre 2021) ANCONA - Si fa presto a dire presidente o segretario. Meno mediatico invece è parlare di pianta organica. Ma se c'è un'emergenza assoluta che riguarda il porto di Ancona, e con esso l'autorità di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 dicembre 2021) ANCONA - Si fa presto a dire presidente o segretario. Meno mediatico invece è parlare di pianta organica. Ma se c'è un'emergenza assoluta che riguarda il porto di Ancona, e con esso l'di ...

Advertising

paolofabbrinira : @laura_ceruti @Axen0s vuoi scommettere che salterà fuori un magistrato d'assalto, tipo il ranucci di report, che pi… - DomJz4 : @FI69interista @InterCM16 @Marvin1311 @FBiasin Su questo sono d’accordo, ma anche sulla mentalità vincente.. Ma Inz… - semiramide_it : @di_reddito Insalata di avocado, carciofi freschi tagliati fini e grana, conditi con olio e limone. La fine del mon… - GlandeSaggio : Compiendo un abuso su me stesso sto rivedendo i film di #Harrypotter su #AmazonPrimeVideo Ma chi ha girato questi f… - emycolax : @Bubu_Inter no no, c'è la grana de vrij all'Inter da risolvere prima -